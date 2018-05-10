На Южном Урале пройдет «Фотофест-2018»

25 мая в городе Сатке Челябинской области откроется международный фестиваль фотографии «Фотофест-2018». На этот раз масштабное фотособытие приурочили к 260-летию Сатки. Участники фотомарафона примут участие в проекте «Один день из жизни Сатки» и покажут город в нескольких сюжетных направлениях: сельский пейзаж, городской пейзаж, город, промышленность, портрет, массовые мероприятия.

— На фестивале в этот день пройдут ключевые мероприятия — «Фотомарафон», «Фотограф и модель», мастер-классы, творческие встречи, пресс-подход и открытые съемки в самых живописных местах. Среди участников будут лауреаты и победители престижных мировых конкурсов, гости из других стран, — сообщают организаторы.

Международный фестиваль «Фотофест-2018» также покажет жителям и гостям Сатки выставки из фондов Исторического музея — «Один день из жизни Челябинской области», «Photo Femina» и московский проект «Best of Russia». Саткинцы увидят 35 лучших фоторабот 2008-2017 годов.

В день закрытия фотофестиваля, 26 мая, имена победителей конкурсов огласят члены жюри — известные фотохудожники и фоторепортеры под руководством директора Исторического музея и председателя Челябинского отделения Союза фотохудожников России Владимира Богдановского. Снимки победителей попадут в фотокаталог, который планируется выпустить при поддержке группы «Магнезит» и администрации Саткинского района.