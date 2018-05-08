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Главархив запустил виртуальный проект о Москве военных лет
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Главархив запустил виртуальный проект о Москве военных лет 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Главархив запустил новый виртуальный проект — выставку «Культурная жизнь Москвы в годы Великой Отечественной войны», сообщает портал мэра и правительства столицы. В экспозиции собраны афиши и программы спектаклей военных лет, кадры из фильмов, публикации столичных газет, а также документы о работе музеев и кинотеатров города.
В частности, на виртуальной выставке можно увидеть уникальные фотографии артистов фронтовых концертных бригад. Эта кадры были сделаны военными корреспондентами Борисом Вдовенко, Наумом Грановским, Александром Устиновым и Борисом Ярославцевым.
Особый раздел посвящен «Окнам ТАСС» с их знаменитыми агитационными плакатами «Во имя Родины, вперед, богатыри!», «Клянусь победить врага!», «Героям — салют Родины!». На выставке также представлена обложка издания «Фронтовой юмор». В годы войны в «Окнах ТАСС» работали поэт Самуил Маршак, художники Борис Ефимов и Николай Радлов.
Проект Главархива также рассказывает о деятельности столичных музеев, которые не закрыли двери даже во время тяжелой осады 1941 года. По словам начальника Главного архивного управления города Москвы Ярослава Онопенко, в музеях «проводились лекции, беседы, создавались исторические кружки, пропагандировались военные знания». «Было сформировано около 400 театрально-концертных и цирковых бригад, создано 25 фронтовых театров», — добавил он. Авторы проекта не оставили без внимания и художественные фильмы военных лет. В их числе — «День войны», «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой», «Два бойца» и другие картины.
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