Москва в военные годы: Главархив запустил новый виртуальный проект 

Столичный Главархив открыл виртуальную выставку «Культурная жизнь Москвы в годы Великой Отечественной войны». Там представлены афиши, программы спектаклей, кадры из фильмов, публикации московских газет, распоряжения об эвакуации театров, решения о работе музеев и кинотеатров города и различные отчеты.
Особое место занимают фотографии, сделанные военными корреспондентами Борисом Вдовенко, Наумом Грановским, Александром Устиновым и Борисом Ярославцевым. На снимках запечатлены артисты фронтовых концертных бригад.
В первом фронтовом театре играли актеры Театра имени Ленинского комсомола, которые добровольно вступили в народное ополчение. А солисты Большого театра СССР создали семь фронтовых бригад. В первые месяцы войны репертуар культурных учреждений пополнился пьесами «Бранденбургские ворота», «Дом на холме». Они рассказывают о войне и победе над врагом. 20 октября 1941-го все театры перевели на положение фронтовых.
Отдельный раздел выставки посвятили материалам «Окон ТАСС». Среди экспонатов — агитационные плакаты «Во имя Родины, вперед, богатыри!», «Клянусь победить врага!», «Героям — салют Родины!», обложка издания «Фронтовой юмор». Всего в военные годы вышло больше 1500 «Окон ТАСС» тиражом до двух миллионов экземпляров. В их создании принимали участие поэт Самуил Маршак, художники Борис Ефимов и Николай Радлов.
«Даже в самые тяжелые дни осады 1941 года не прекращалась работа московских музеев — проводились лекции, беседы, создавались исторические кружки, пропагандировались военные знания. Было сформировано около 400 театрально-концертных и цирковых бригад, создано 25 фронтовых театров», — рассказал начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко. Он также напомнил, что в это время сняли более 100 художественных фильмов: «День войны», «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой», «Два бойца», «В шесть часов вечера после войны» и другие.