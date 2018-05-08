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Империя роботов захватила Калининград
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Империя роботов захватила Калининград 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В Калининграде открылась интерактивная выставка «Империя роботов». На необычной экспозиции представлены киборги буквально со всей планеты: многие из них умеют ходить, танцевать и даже разговаривать.
Динозавры, автомобили, гуманоиды и насекомые — собраны механизмы самых разных цветов, форм и размеров. У каждого из них свои способности. «Умные» механизмы могут не только ходить и разговаривать, но и решать простые задачи. Жители и гости Калининграда могут пообщаться с роботами, погрузиться в виртуальную реальность и покататься на гироскуторе каждый день с десяти до восьми вечера вплоть до 3-го июня. После этого механические помощники отправятся путешествие по остальным город.
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