Империя роботов захватила Калининград

В Калининграде открылась интерактивная выставка «Империя роботов». На необычной экспозиции представлены киборги буквально со всей планеты: многие из них умеют ходить, танцевать и даже разговаривать.

Динозавры, автомобили, гуманоиды и насекомые — собраны механизмы самых разных цветов, форм и размеров. У каждого из них свои способности. «Умные» механизмы могут не только ходить и разговаривать, но и решать простые задачи. Жители и гости Калининграда могут пообщаться с роботами, погрузиться в виртуальную реальность и покататься на гироскуторе каждый день с десяти до восьми вечера вплоть до 3-го июня. После этого механические помощники отправятся путешествие по остальным город.