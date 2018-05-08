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Фотографии Свердловска из личного архива Ельцина покажут на Урале в «Ночь музеев»
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Фотографии Свердловска из личного архива Ельцина покажут на Урале в «Ночь музеев» 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Фотографии Свердловска (ныне Екатеринбурга) из личного архива первого президента России Бориса Ельцина представят во время акции «Ночь музеев» в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра.
"Специально на «Ночь музеев» и на все лето мы решили разместить в постоянных экспозициях музея новый экспозиционный сюжет о том, как через вещи и фотографии, сохраняемые в личных архивах, жители города выразили свою память о Екатеринбурге и Свердловске, его достижениях и перипетиях его истории за последние сто лет, чем жители гордились и какими видели их жизнь те, кто оказывался в городе всего лишь проездом. Одним из горожан, в чей архив мы заглядываем, является Борис Ельцин. Он сохранил в личном архиве фотографии Свердловска, напоминавшие о городских событиях и юбилеях", — сказали в пресс-службе.
Новая выставка будет состоять их четырех разделов. В «Ночь музеев» по ней будут проходить короткие экскурсии. «В экспозиции советской квартиры мы знакомимся с уральскими брендами в екатеринбургских домах, в экспозиции советского магазина конца 1980-х годов — с гастрономическими брендами города, в экспозиции магазина 1990-х годов — с историями вещей этого времени. Можно узнать, как имя известного горожанина Ельцина использовалось в эпоху перестройки для создания вещей и продвижения города на международной сцене», — пояснили в пресс-службе.
Впервые организаторы устроят музыкальный марафон под открытым небом. «Это будет нон-стоп музыка от команды „Ельцин Центра“, для настроения. Поскольку по опыту прошлых лет к нам стоит очередь на вход. Это будут разные диджеи, обещают от ретро-хитов до самых современных композиций», — отметили в пресс-службе.
"Ельцин Центр" был открыт в 2015 году. Его ядром является Музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы.
"Ночь музеев" — международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, впервые прошла в 1997 году. Акция — единственное время в году, когда множество арт— пространств открыто для посещений до поздней ночи. В этом году она пройдет по всей стране 19 мая. В прошлом году в акции приняли участие 135 тыс. жителей Екатеринбурга.
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