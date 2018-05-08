Жители Вороновского смогут посетить фотовыставку 

Фото: архив
Фотовыставка художника Георгия Богословского «Будь счастливым на чистой Земле», которая откроется 10 мая в Культурном центре «Яковлевское» в поселении Новофедоровское. Ее смогут посетить жители Вороновского.
Гости и жители поселения смогут увидеть фотоснимки, на которых изображены пейзажи и бытовые зарисовки. Автор сделал их, когда путешествовал по Киргизии, Армении, Казахстану, Бурятии, Монголии, Алтаю и Центральной России.
Отметим, что работы Георгия Богословского представили нашу страну на Всемирной выставке «Экспо-2005» в Японии.
Экспозиция «Будь счастливым на чистой Земле» пройдет в фойе ДК, сообщили на официальном сайте администрации поселения Новофедоровское.