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Жители Вороновского смогут посетить фотовыставку
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Жители Вороновского смогут посетить фотовыставку 

Администрация поселения Вороновское 51 минуту назад
Фото: архив
Фотовыставка художника Георгия Богословского «Будь счастливым на чистой Земле», которая откроется 10 мая в Культурном центре «Яковлевское» в поселении Новофедоровское. Ее смогут посетить жители Вороновского.
Гости и жители поселения смогут увидеть фотоснимки, на которых изображены пейзажи и бытовые зарисовки. Автор сделал их, когда путешествовал по Киргизии, Армении, Казахстану, Бурятии, Монголии, Алтаю и Центральной России.
Отметим, что работы Георгия Богословского представили нашу страну на Всемирной выставке «Экспо-2005» в Японии.
Экспозиция «Будь счастливым на чистой Земле» пройдет в фойе ДК, сообщили на официальном сайте администрации поселения Новофедоровское.
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