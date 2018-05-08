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На акции «Ночь в музее» курянам расскажут о подземных ходах в городе и театре Петрушки
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На акции «Ночь в музее» курянам расскажут о подземных ходах в городе и театре Петрушки 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В этом году традиционная акция пройдёт в областном краеведческом музее 18 мая  Тема мероприятия — «Шедевры из запасников». По данным организаторов, краеведы порадуют гостей историями, которые нельзя услышать ни на одной экскурсии. Сотрудники музея расскажут посетителям о кладах и водопроводе, о подземных ходах и театре Петрушки, о Наполеоне и кроликах, о несостоявшейся женитьбе Александра Барятинского и усах Семена Буденного. Экскурсия получила названеи «Были и небылицы. Невероятные истории о курском крае и не только…».
Вторым пунктом программы станет выставка «Волшебный мир старинных кукол», представленная одним из самых популярных и посещаемых московских музеев — Музеем уникальных кукол. Среди экспонатов старинные фарфоровые, текстильные, восковые и деревянные куклы, работы ведущих мастеров Франции, Англии, Германии, Японии и России конца XVII — начала XX веков, а также предметы кукольного быта: одежда и обувь, шляпки и зонтики, различные украшения и аксессуары. Настоящим подарком для гостей станет возможность увидеть экспонаты, которые не представлены даже в московском музее, они хранятся в фондах и доступны для зрителя только на выездных выставках.
Экскурсии проводятся с 18.00 до 22.00 по мере формирования групп. Стоимость экскурсионной программы — 200 руб. Справки по тел. : +7 (4712) 51-15-81.
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