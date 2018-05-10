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Выставка работ в стиле ар-деко пройдет в районе
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Выставка работ в стиле ар-деко пройдет в районе 

Управа района Арбат города Москвы 54 минуты назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В Доме-музее Марины Цветаевой 17 мая состоится выставка художника Русского зарубежья Георгия Артемова.
На экспозиции представят 40 работ. В их числе образцы ваяния и декоративного рельефа в стиле ар-деко. Кроме того, гостям покажут уникальные фотографии и архивные документы семьи художника, сообщили на официальном сайте учреждения.
На выставке покажут произведения двух периодов, охватывающих 1920-е, 1930-е и конец 1940-ых годов. Анималистические деревянные скульптуры, резные рельефы и графическая серия женских образов будут продемонстрированы в рамках цикла мероприятий, посвященных русской эмиграции.
Отметим, что экспозиция продлится до 19 июля.
Гостей ждут по адресу: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1. Вход свободный.
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