Ещё
Молодые русские художники едут на выставку в Италию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Молодые русские художники едут на выставку в Италию 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
10 мая после двух месяцев успеха в Риме в мемориальном комплексе Витториано, в историческом сердце Генуи, в галерее Satura, открывается выставка работ выпускников Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова «Haec est civitas mea. Это мой мiръ». Выставка проходит в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны» в Италии. В числе организаторов выставки — Правительство Российской Федерации и Министерство культуры РФ.
В XIX веке по традиции лучшие выпускники Императорской Академии Художеств отправлялись по решению, принятому лично государем-императором, на долгое проживание в Италию, где они могли путешествовать и творчески работать, изучая лучшие образцы искусства от античности до нового времени.
Грядущий проект представляет молодых русских живописцев, изучавших основы академической школы, перенятой в XVIII веке от античной и ренессансной европейской традиции, родиной которой всегда считалась Италия. Молодые талантливые художники представят исторические сюжеты, портреты, пейзажи.
Выставка продлится до 9 июня 2018 года.
КСТАТИ
В 1987 году выдающийся русский художник Илья Глазунов сумел возродить в Москве Российскую академию живописи, ваяния и зодчества в ее историческом здании.
В Академии учатся более 400 человек на разных факультетах: живописном, скульптурном, архитектурном, реставрационном и искусствоведческом, а также на кафедре охраны культурного наследия.
В лучших академиях Европы прошлых столетий на первом месте стояло именно обучение созданию сложных, многофигурных композиций на исторические или религиозные темы. Поэтому в Академии была открыта мастерская историко-религиозной живописи, которую возглавляет и.о. ректора, профессор, действительный член Российской Академии художеств Иван Глазунов.
Российская Газета: последние новости
Парижский музей впервые открыл двери для посетителей-нудистов Евровидение-2018 стартовало в Лиссабоне В Доме кино отметили 80-летие советского режиссера Ходжакули Нарлиева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение30
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу32
Худшие эротические сцены в кино
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение