Молодые русские художники едут на выставку в Италию

Министерство культуры РФ. 10 мая после двух месяцев успеха в Риме в мемориальном комплексе Витториано, в историческом сердце Генуи, в галерее Satura, открывается выставка работ выпускников Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова «Haec est civitas mea. Это мой мiръ». Выставка проходит в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны» в Италии. В числе организаторов выставки — Правительство Российской Федерации

В XIX веке по традиции лучшие выпускники Императорской Академии Художеств отправлялись по решению, принятому лично государем-императором, на долгое проживание в Италию, где они могли путешествовать и творчески работать, изучая лучшие образцы искусства от античности до нового времени.

Грядущий проект представляет молодых русских живописцев, изучавших основы академической школы, перенятой в XVIII веке от античной и ренессансной европейской традиции, родиной которой всегда считалась Италия. Молодые талантливые художники представят исторические сюжеты, портреты, пейзажи.

Выставка продлится до 9 июня 2018 года.

КСТАТИ

В 1987 году выдающийся русский художник Илья Глазунов сумел возродить в Москве Российскую академию живописи, ваяния и зодчества в ее историческом здании.

В Академии учатся более 400 человек на разных факультетах: живописном, скульптурном, архитектурном, реставрационном и искусствоведческом, а также на кафедре охраны культурного наследия.

В лучших академиях Европы прошлых столетий на первом месте стояло именно обучение созданию сложных, многофигурных композиций на исторические или религиозные темы. Поэтому в Академии была открыта мастерская историко-религиозной живописи, которую возглавляет и.о. ректора, профессор, действительный член Российской Академии художеств Иван Глазунов.