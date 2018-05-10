Евреи проведут конференцию в память о победе в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости Наталия Федотова . Международная научная конференция «Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа» пройдет в четверг в Москве с участием главного раввина Израиля Давида Лау, сообщили РИА Новости в пресс-службе организующего форум Российского еврейского конгресса (РЕК).

"Российская еврейская община 5 лет назад инициировала новый религиозный праздник в честь Великой Победы над фашизмом — Дня спасения и освобождения 26 ияра — именно на этот день по еврейскому календарю пришлось 9 мая 1945 года. 7 мая 2018 года Израиль установил эту дату в качестве государственного праздника. В этом году День спасения и освобождения выпадает на 10 мая", — пояснил инициатор праздника вице-президент РЕК, президент Фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев

По его словам, цель установления нового праздника — не дать миру забыть о том, каким страшным злом был нацизм и кто победил это зло, не дать забыть тех людей, которые ценой своих жизней освободили мир от чумы нацизма.

"День спасения и освобождения — это не альтернатива Дню Победы, а его религиозное продолжение. Это праздник благодарности советскому народу, который смог победить зло, угрожавшее всему миру в целом и еврейскому народу, в частности. Этот день объединяет Россию и Израиль, народы которых всегда будут помнить, что ничто и никогда не должно угрожать человеческой жизни и безопасности", — подчеркнул Захарьяев.

В числе приуроченных к 26 ияра праздничных мероприятий в Израиле откроется фотовыставка «Этих дней не смолкнет слава». В московских синагогах и у Стены Плача совершат молитву в благодарность воинам-победителям. Торжества продолжатся в Москве 11 мая: в этот день состоится возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата с участием главного раввина России. В целом же День спасения и освобождения отпразднуют в этом году более чем в 60 городах России и других стран мира.