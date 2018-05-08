Выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» открылась в израильском Кнессете

ИЕРУСАЛИМ, 8 мая. /Корр. ТАСС Артем Токарев /. Документальная выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение», подготовленная Российским еврейским конгрессом (РЕК), открылась во вторник в здании Кнессета (парламента Израиля).

"Эта выставка сближает наши страны: Россию и Израиль. У нас единая историческая память, никто так остро не воспринимает события Второй мировой войны, как израильский народ, который понес чудовищные потери, и республики бывшего СССР, в том числе Россия, где война пришла практически в каждую семью", — сказал журналистам после открытия выставки глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов

В свою очередь глава РЕК Юрий Каннер отметил, что выставка посвящена освобождению нацистских концлагерей и прежде всего лагеря Аушвиц (Освенцим). «Мы открывали эту выставку в январе 2018 года в ООН с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым . Сегодня мы открыли ее в Кнессете», — отметил он. «Нужно еще раз вспомнить о том, что Израиль — это единственное государство в мире, где за постсоветский период был построен памятник героям, освободившим мир от нацизма, — в Нетании в 2012 году», — добавил Каннер.

Также он подчеркнул, что Израиль присоединился к России и празднует День Победы 9 мая.

О выставке

Выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» была подготовлена Центром «Холокост» при поддержке Российского еврейского конгресса и МИД РФ . На ней представлены более 80 уникальных документов и фотографий из архивов и музеев России, Германии, Швейцарии, Украины.

Стенды рассказывают обо всех гетто и лагерях, узники которых были освобождены Красной армией на оккупированных нацистами территориях СССР, Польши, Венгрии и Германии. Показаны судьбы освободителей и тех, кто были ими спасены (в том числе Отто Франка , Лео Бека, Примо Леви), а также подвиг советских медиков, вылечивших большинство спасенных.