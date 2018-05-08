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Выставка «Узнай о войне из книг» открылась в школе на улице Декабристов
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Выставка «Узнай о войне из книг» открылась в школе на улице Декабристов 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
В библиотеке здания школы № 950 на улице Декабристов, 40, открылась книжная выставка «Узнай о войне из книг», посвященная 73-й годовщине Великой Победы. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Выставка акцентирует внимание школьников на самых интересных и популярных произведениях отечественной детской литературы о Великой Отечественной войне и направлена на то, чтобы еще раз убедить молодое поколение в необходимости знать историю своей страны и сохранить в сердце благодарность к людям, завоевавшим мир и покой на земле. Книги с выставки рассказывают о беззаветном героизме, о подвигах, совершенных нашими людьми во имя Родины и ради защиты всего того, что было дорого и свято, — рассказали в администрации школы.
В экспозицию вошли книги Бориса Васильева, Юрия Бондарева, Валентина Катаева, Анатолия Приставкина, Вадима Кожевникова и других авторов. (ип)
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