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Омский историко-краеведческий музей покажет 300-летнюю маску шамана
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Омский историко-краеведческий музей покажет 300-летнюю маску шамана 

АиФ-Омск 24 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
В «Ночь музеев» историко-краеведческий музей будет удивлять посетителей. Об этом пишет портал правительства Омской области. В этом году праздничная программа учреждения будет приурочена к его 140-летию.
Мероприятие начнется в 18.00 с открытия выставки «Музей. Даритель. Экспонат», специально подготовленной к юбилею, где будут представлены редкие и уникальные предметы, подаренные за почти полуторавековую историю формирования фондов. В рамках «Ночи музеев» у посетителей впервые появится уникальная возможность познакомиться с новым проектом «Мюнцкабинет» — это единственная в Сибири система открытого хранения драгоценных металлов и нумизматики, объединяющая в себе хранилище и выставку сокровищ ОГИК музея.
Еще одним знаковым событием станет презентация выставки «Дух — предок шамана», в рамках которой состоится показ уникального экспоната — ровесника нашего города из фондов Кунсткамеры (Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук) — маски-личины эвенкийского шамана, изображающей духа-предка в мифологической картине мира забайкальских эвенков XVIII века. Настоящей сенсацией станет показ 3D реконструкции старейшего артефакта, кости Усть-Ишимского человека, доказывающего существование древних людей на территории современной Омской области 45 тыс. лет назад. Подробная программа размещена на сайте музея, отметим, что состоится мероприятие 19 мая.
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