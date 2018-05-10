Омский историко-краеведческий музей покажет 300-летнюю маску шамана

В «Ночь музеев» историко-краеведческий музей будет удивлять посетителей. Об этом пишет портал правительства Омской области. В этом году праздничная программа учреждения будет приурочена к его 140-летию.

Мероприятие начнется в 18.00 с открытия выставки «Музей. Даритель. Экспонат», специально подготовленной к юбилею, где будут представлены редкие и уникальные предметы, подаренные за почти полуторавековую историю формирования фондов. В рамках «Ночи музеев» у посетителей впервые появится уникальная возможность познакомиться с новым проектом «Мюнцкабинет» — это единственная в Сибири система открытого хранения драгоценных металлов и нумизматики, объединяющая в себе хранилище и выставку сокровищ ОГИК музея.