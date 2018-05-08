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В Старой Сарепте открывается выставка «Гвардейцы Сталинграда в Берлине»
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В Старой Сарепте открывается выставка «Гвардейцы Сталинграда в Берлине» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградский музей-заповедник «Старая Сарепта» совместно с военно-историческим клубом «Пехотинец» открывает выставку «Гвардейцы Сталинграда в Берлине».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе музея, экспозиция посвящена 62-й армии, командующим которой был Василий Чуйков. Начав свой боевой путь в Сталинграде, солдаты дошли до Берлина. За мужество в битве за Родину 16 апреля 1943 года 62-я армия была преобразована в 8-ю Гвардейскую. Отдавая дань уважения героизму бойцов, музей приглашает посетить выставку «Гвардейцы Сталинграда в Берлине», на которой будут представлены военная техника, амуниция, вооружение стран антифашистской коалиции, а также фотографии и предметы быта солдат. Отметим, в 2017 году армия была вновь сформирована и сейчас входит в состав Южного военного округа. Ее штаб находится в Новочеркасске. Справки и запись на выставку по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.
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