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Музей «Торум Маа» завоевал многочисленные победы в Москве
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Музей «Торум Маа» завоевал многочисленные победы в Москве 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Сотрудники музея «Торум Маа» приняли участие в XIII Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2018». Отметим, что югорчане завоевали множество наград.
Так, большое количество наград получила лектор-экскурсовод музея Зоя Лозямова. В числе ее достижений: гран-при на Всероссийском фестивале «Кочевье Севера» в номинации «Сольное исполнение. Вокал». Также Зоя Никифоровна завоевала второе место в конкурсе «Полярный стиль» и была награждена дипломом и кубком за конкурс «Лучшее произведение народного искусства», — сообщает torummaa.ru.
В этом же конкурсе обладателем II места стал Вячеслав Кондин, заведующий сектором музейных программ и проектов, в номинации «Научно-исследовательские работы в области исследования национальных промыслов, традиций, культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ».
В общей сложности югорчане завоевали более двадцати наград. Среди которых: II место в конкурсе на «Лучшую экспозицию», I место в конкурсе «Национальная кухня народов Севера», II место в конкурсе «Национальное жилище народов Севера», призовые места мастеров традиционных ремёсел, в спортивных состязаниях, в продовольственном конкурсе «Ковчег вкуса» и других номинациях конкурсных программ.
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