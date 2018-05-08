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Выставочный проект во Владимире и Суздале — «Лица Победы»
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Выставочный проект во Владимире и Суздале — «Лица Победы» 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника, охватывающий два города — Владимир и Суздаль, — дань памяти тем, кто верил в Победу, воевал за Победу и одержал ее 73 года назад. О самой кровопролитной войне XX столетия и ее героях на фронте и в тылу расскажут на выставке подлинные фотографии. Многие из них экспонируются впервые.
Это — не парадные портреты, не военные реконструкции. Это — запечатленные на пленке лица солдат, кто сражался на передовой, а в минуту затишья пел «Катюшу» под тальянку… Это — лица тыловиков, кто помогал фронту. Это — лица нашей Победы!
Владимиро-Суздальский музей-заповедник представит на выставках во Владимире — 63 фотографии и 37 — в Суздале. Экспонаты не подвергались реставрации, сохранили следы времени. Некоторые карточки содержат памятные послания на обороте.
Посетители выставки во Владимире познакомятся с редкими снимками легендарных людей: диктора Левитана; заместителя командующего Военно-воздушными силами в годы Великой Отечественной войны Соколова-Соколёнка, летчиков, Героев Советского Союза Каманина и Пичугина. В Суздале будет представлен комплекс фотографий, запечатлевших участника войны и первого директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Варганова и Бекетовой, первого хранителя коллекций музея.
В Суздале выставка работает в Кремле, в Архиерейских палатах с 8 мая по 12 июня. Во Владимире — с 9 мая по 24 июня.
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