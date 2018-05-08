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Intel предлагает прогуляться по фестивалю The Burning Man в виртуальной реальности
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Intel предлагает прогуляться по фестивалю The Burning Man в виртуальной реальности 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Несмотря на то, что ежегодно десятки миллионов людей посещают крупнейший в США Смитсоновский музей американского искусства (Вашингтон), для многих он остается по-прежнему недоступным. Вот почему руководство музея совместно с Intel решило ускорить работу по оцифровке своей коллекции, насчитывающей 157 миллионов экспонатов. Первый проект этой программы дает посетителям возможность совершить виртуальную экскурсию по месту ежегодного фестиваля современного искусства Burning Man, который проводится в пустыне Блэк-Рок, штат Невада.
В Ренвикской галерее Смитсоновского музея посетители, надев гарнитуры VR, смогут побывать в виртуальной пустыне Блэк-Рок. После этого, вернувшись в реальный мир, они смогут посмотреть все, начиная от скульптур и живописи до различных украшений и костюмов, использованных на реальном фестивале Burning Man. Выставка будет работать до 21 января 2019 года.
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