В центр культуры и искусства «Меридиан» проходит выставка Светланы Синевой

ЦКИ «Меридиан» знакомит с работами члена Союза художников России Светланы Игоревны Синевой — картины, представленные в ее «Аллее живописи», излучают радость и какое-то внутренне тепло и свечение. Персональная выставка живописи художницы расположена в Зимнем саду и продлится до 13 мая.

Светлана Синева родилась в 1970 году в Москве. В детстве занималась в изостудии Дворца пионеров и школьников на Ленинских горах. Окончив художественную школу № 1, поступила на отделение реставрации икон в «МАХУ памяти 1905 года», которую успешно закончила в 1996 году. В 2000-м поступила в Школу современного искусства «Свободные мастерские» при музее Современного искусства на Петровке.