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В центр культуры и искусства «Меридиан» проходит выставка Светланы Синевой
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В центр культуры и искусства «Меридиан» проходит выставка Светланы Синевой 

Мои Черемушки 56 минут назад
Фото: Мои Черемушки
ЦКИ «Меридиан» знакомит с работами члена Союза художников России Светланы Игоревны Синевой — картины, представленные в ее «Аллее живописи», излучают радость и какое-то внутренне тепло и свечение. Персональная выставка живописи художницы расположена в Зимнем саду и продлится до 13 мая.
Светлана Синева родилась в 1970 году в Москве. В детстве занималась в изостудии Дворца пионеров и школьников на Ленинских горах. Окончив художественную школу № 1, поступила на отделение реставрации икон в «МАХУ памяти 1905 года», которую успешно закончила в 1996 году. В 2000-м поступила в Школу современного искусства «Свободные мастерские» при музее Современного искусства на Петровке.
Последние годы Светлана Игоревна активно работает на пленэре. Имеет ряд персональных выставок, в том числе — в ЦКИ «Меридиан», КЦ «Москвич», КЦ «Рублево», КЦ «Внуково», библиотеках им. Платонова и Леси Украинки. Преподает рисунок, живопись, композицию. Реставрирует иконы. Работы художницы находятся во многих частных собраниях в России.
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