Пыльный арт: уличный художник виртуозно рисует на грязных автомобилях

Московский художник Никита Голубев занимается своеобразным видом изобразительного искусства. Он находит грязные автомобили и рисует на них пальцем. Получается очень красиво.

О необычном уличном художнике начали говорить еще весной 2017 года, тогда же его пригласили на передачу «Вечерний Ургант». В настоящий момент на инстаграм Никиты подписано больше 55 тыс. пользователей. Давайте посмотрим на его работы вместе.

@proboynick

Обычно «холстами» Голубева становятся грузовые автомобили, на которых он оставляет свои рисунки без согласования с их владельцами. По словам художника, на создание такого изображения у него уходит около получаса.

Чаще всего персонажами произведений Никиты становятся животные, но иногда он рисует разные известные мемы и другие символы поп-культуры. В инстаграме автор часто сопровождает свои посты текстом, где объясняет смысл нарисованного.

«Почувствовал себя героем сюрреалистического фильма… стою, рисую на грязном грузовике труп Робокопа, подходит коп, говорит «бог в помощь»… «спасибо», говорю, «и вам»… может, я сплю?»

«Не знаю, нужно ли пояснение, надеюсь, мысль понятна. Думаю, что пора завязывать с культом полукриминального невежества, это уже не прикольно. Хотя бывают исключения, конечно))».

«Гуляйте на свежем воздухе».

«Ребята, спасибо вам за ваши добрые слова и поддержку. Я не рассчитывал, что рисование на грязных тачках может быть настолько интересно людям по всему миру. Но, раз так, я продолжу, благо грязи в этом городе хватает и на улице, наконец-то стало кайфово. Если вдруг, кто хочет присоединиться и тоже так порисовать, пишите на #dirtymoscow. Ваша тачка может быть следующей».