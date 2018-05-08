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Пыльный арт: уличный художник виртуозно рисует на грязных автомобилях
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Пыльный арт: уличный художник виртуозно рисует на грязных автомобилях 

PlayboyRussia.com 55 минут назад
Фото: PlayboyRussia.com
Московский художник Никита Голубев занимается своеобразным видом изобразительного искусства. Он находит грязные автомобили и рисует на них пальцем. Получается очень красиво.
О необычном уличном художнике начали говорить еще весной 2017 года, тогда же его пригласили на передачу «Вечерний Ургант». В настоящий момент на инстаграм Никиты подписано больше 55 тыс. пользователей. Давайте посмотрим на его работы вместе.
@proboynick
Обычно «холстами» Голубева становятся грузовые автомобили, на которых он оставляет свои рисунки без согласования с их владельцами. По словам художника, на создание такого изображения у него уходит около получаса.
Чаще всего персонажами произведений Никиты становятся животные, но иногда он рисует разные известные мемы и другие символы поп-культуры. В инстаграме автор часто сопровождает свои посты текстом, где объясняет смысл нарисованного.
«Почувствовал себя героем сюрреалистического фильма… стою, рисую на грязном грузовике труп Робокопа, подходит коп, говорит «бог в помощь»… «спасибо», говорю, «и вам»… может, я сплю?»
«Не знаю, нужно ли пояснение, надеюсь, мысль понятна. Думаю, что пора завязывать с культом полукриминального невежества, это уже не прикольно. Хотя бывают исключения, конечно))».
«Гуляйте на свежем воздухе».
«Ребята, спасибо вам за ваши добрые слова и поддержку. Я не рассчитывал, что рисование на грязных тачках может быть настолько интересно людям по всему миру. Но, раз так, я продолжу, благо грязи в этом городе хватает и на улице, наконец-то стало кайфово. Если вдруг, кто хочет присоединиться и тоже так порисовать, пишите на #dirtymoscow. Ваша тачка может быть следующей».
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