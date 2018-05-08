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Выставка об истории радио с интерактивными арт-объектами открылась в Петербурге
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Выставка об истории радио с интерактивными арт-объектами открылась в Петербурге 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Выставка-исследование «Частная жизнь радиочастот» с интерактивными арт-объектами, которые дают возможность погрузиться в историю развития радио и его влияния на общество, открылась во вторник в Центральном музее связи имени А. С. Попова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба музея.
"В Центральном музее связи имени А. С. Попова состоялось открытие выставки-исследования «Частная жизнь радиочастот». Это выставка-исследование истории радио и его возможных смыслов и форм сегодня", — сказано в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, на выставке представлено более 30 работ современных художников, которые рассказывают об их видении истории радио. Один из экспонатов представляет собой инсталляцию на спутнике, воспроизводящую шумовые эффекты, похожие на полет корабля в космосе — символ радиочастот. Ряд арт-объектов визуализируют невидимые волны электроприборов, например, ксилофон, имитирующий радиоволны. Также представлен ретро-уголок, который дает возможность погрузиться в прошлый век: присесть в кресло с жесткой спинкой и послушать радиоприемник.
"Впервые стало возможно быть вместе в одиночестве, радио очертило меняющийся звуковой фон частного пространства. В связи с радио начинается разговор о герцевом пространстве, совокупности всех электромагнитных волн, излучаемых электронными приборами — ряд работ визуализируют эти невидимых волны", — отметили в пресс-службе.
Выставка продлится до 2 июня 2018 года, она приурочена к Дню радио, который 7 мая отмечают радисты и связисты, работники телевидения и радиовещания, почты, телефонных компаний, информационно-коммуникационных технологий, а также преподаватели и студенты профильных вузов и радиофизических факультетов, радиолюбители. По данным Росстата, в 2016 году только в ИКТ-отрасли России были заняты 1 млн 50 тыс. специалистов.
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