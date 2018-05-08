Калужский броневик встретит следующий День Победы в Чехии

7 мая у здания Калужского областного молодежного центра была открыта выставка «Возвращение с фронта», автором которой является калужский историк, коллекционер и создатель клуба военно-исторической реконструкции «Калужский гарнизон» Дмитрий Чупров. Экспонатами выставки стали манекены в форме красноармейцев, оружие и амуниция времен Великой Отечественной и полноприводный бронеавтомобиль БА-64, состоявший на вооружении Красной Армии в годы войны. Дмитрию Чупрову вместе с коллегами удалось сделать точную копию машины по заводским чертежам. Автомобиль оснащен двигателем внутреннего сгорания и работает на бензине. Как сообщили в Калужском областном молодежном центре, выставка уже объехала несколько городов России. В следующем году она отправится за границу и встретит День Победы в Чехии. Фото Калужского областного молодежного центра