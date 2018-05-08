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Восьмая лекция цикла об истории искусств пройдет в Доме Гоголя
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Восьмая лекция цикла об истории искусств пройдет в Доме Гоголя 

Управа района Арбат города Москвы 22 минуты назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Методисты мемориального музея и научной библиотеки «Дом Гоголя» приглашают москвичей и столичных гостей на восьмую лекцию с цикле, посвященном истории искусств, 19 мая. В этот раз речь пойдет о русской иконе.
Мероприятие состоится в честь Дня исторического и культурного наследия.
Для гостей центра выступит Максим Юдов, научный сотрудник библиотеки, который самостоятельно разработал весь цикл лекций.
На мероприятии слушатели познакомятся с историей европейского искусства, начиная со времен античности до XX столетия. Максим Юдов расскажет пришедшим на лекцию о том, как менялась жизнь людей под влиянием искусства.
— Гости библиотеки смогут увидеть, что смена стилей была не только сменой художественных форм, но выражением самых сокровенных и самых главных устремлений эпохи, — отметили организаторы на сайте культурного учреждения.
Место проведения лекции: Никитский бульвар, дом 7А. Вход свободный для всех желающих. Мероприятие начнется в 13:00.
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