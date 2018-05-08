О работе Мосметростроя расскажут юным посетителям музея на Ленинградском проспекте

Инженер Мосметростроя расскажет юным посетителям музея «Экспериментаниум», зачем применяют динамит при закладке новых станций подземки. Бесплатная лекция состоится 10 мая в рамках проекта «Геометрия стройки».

— На лекции можно будет из первых уст узнать о работе метростроевцев. Ее тема — «Почему применяют динамит в строительстве метро и как создаются новые станции», — поделился представитель администрации музея.

Лекция начнется в 17.30. Напомним, музей «Экспериментаниум» расположен по адресу Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 11. (мю)