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О работе Мосметростроя расскажут юным посетителям музея на Ленинградском проспекте
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О работе Мосметростроя расскажут юным посетителям музея на Ленинградском проспекте 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Инженер Мосметростроя расскажет юным посетителям музея «Экспериментаниум», зачем применяют динамит при закладке новых станций подземки. Бесплатная лекция состоится 10 мая в рамках проекта «Геометрия стройки».
— На лекции можно будет из первых уст узнать о работе метростроевцев. Ее тема — «Почему применяют динамит в строительстве метро и как создаются новые станции», — поделился представитель администрации музея.
Лекция начнется в 17.30. Напомним, музей «Экспериментаниум» расположен по адресу Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 11. (мю)
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