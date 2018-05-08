В Израиле открылась выставка об освобождении евреев из гетто Красной армией 

ИЕРУСАЛИМ, 8 мая — РИА Новости. Выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение», освещающая в том числе роль Красной армии в освобождении евреев-узников гетто и концлагерей, открылась в Кнессете в Иерусалиме.
Открытие выставки стало частью центральной церемонии празднования Дня Победы в Израиле.
Среди экспонатов выставки — письмо отца Анны Франк. Отто Франк был освобожден Красной армией в Аушвице. «Я освобожден русскими… обо мне хорошо позаботились», — пишет он в письме.
Ранее израильский парламент принял закон о праздновании Дня Победы над нацистской Германией 9 мая.