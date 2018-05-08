Ещё
В Израиле открылась выставка об освобождении евреев из гетто Красной армией
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Израиле открылась выставка об освобождении евреев из гетто Красной армией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ИЕРУСАЛИМ, 8 мая — РИА Новости. Выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение», освещающая в том числе роль Красной армии в освобождении евреев-узников гетто и концлагерей, открылась в Кнессете в Иерусалиме.
Открытие выставки стало частью центральной церемонии празднования Дня Победы в Израиле.
Среди экспонатов выставки — письмо отца Анны Франк. Отто Франк был освобожден Красной армией в Аушвице. «Я освобожден русскими… обо мне хорошо позаботились», — пишет он в письме.
Ранее израильский парламент принял закон о праздновании Дня Победы над нацистской Германией 9 мая.
РИА Новости: последние новости
Дог-шоу "Евразия-2018" в Москве Мединский открыл Зал исторической правды в Музее Победы в Москве Британский "железный человек" показал свой костюм в Дубае
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение34
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали16
Худшие эротические сцены в кино
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу40
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение