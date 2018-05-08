Культгид Bazaar: чем заняться с 30 апреля по 6 мая

ГОРОД

Открытие сезона

Когда: 1 мая Где: парк Горького

Парк Горького объявляет лето и готовит к празднику «маленькой жизни» 20 разных мероприятий на своих площадках. Встречать будет инсталляция в честь 90-го дня рождения парка, часть которой — 40-метровая скейт-рампа, прямо по ней можно заехать на территорию. Потом будет парад в стиле « Ла-Ла Ленда », он завершится концертом группы «Меджикул». Плюс к этому в павильоне «Школа» Музеона откроется театральная лаборатория Gogol School, где навыки актерского мастерства, пластики и сценарной речи сможет освоить каждый. Еще в программе множество спортивных и детских активностей, их расписание ищите на сайте парка http://park-gorkogo.com/events/816.

Открытие Garage Screen

Когда: с 4 мая Где: музей «Гараж»

Там же, в парке Горького, открывается сезон летних кинопоказов. Программа кинотеатра построена по принципу синематеки и разбита на несколько постоянных рубрик. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Также «Гараж» в сотрудничестве с ключевыми культурными институциями в России и странах СНГ запустит региональную кинопрограмму Garage Screen Film Festival.

ВЫСТАВКИ

«Выставка Нового»

Когда: по 22 июля

Где: арт-кластер на территории завода «Плутон»

«Мы не называем свое искусство современным, потому что эти слова стали ярлыком и прикрытием для ряда практик, которые не имеют ничего общего с нашими. Это новое искусство, которое стало возможно благодаря технологическому и информационному прогрессу последних 5 лет», — рассказывает организатор выставки и участник группы ПРОУН Мисак Самокатян. Это уже третий проект этой арт-группы. В его рамках будут представлены медиаинсталляции, саунд-арт, видеоарт, кинетические скульптуры, аудиовизуальные перформансы, а также результаты коллабораций с представителями других сфер искусства: театра, танца и поэзии.

КИНО

"Остров собак"