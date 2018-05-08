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В Светлом проезде заработала экспозиция художника Евгения Глобенко
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В Светлом проезде заработала экспозиция художника Евгения Глобенко 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
До 14 мая в Творческой мастерской Рябичевых, расположенной в Светлом проезде, будет работать выставка художника Евгения Глобенко «Портрет».
Как уточнили организаторы, в коллекцию вошли портреты писателей, искусствоведов, балерин и друзей художника. В большинстве картин герои представлены без антуража и других предметов: подразумевается, что все внимание зрителя обращено к личности и сосредоточено на выражении лица, глазах и цвете композиции.
Адрес мастерской Рябичевых: Светлый пр., 10а. О своем визите необходимо предварительно сообщить по телефону: 8 (926) 524-12— 47. (жм)
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