В Светлом проезде заработала экспозиция художника Евгения Глобенко

До 14 мая в Творческой мастерской Рябичевых, расположенной в Светлом проезде, будет работать выставка художника Евгения Глобенко «Портрет».

Как уточнили организаторы, в коллекцию вошли портреты писателей, искусствоведов, балерин и друзей художника. В большинстве картин герои представлены без антуража и других предметов: подразумевается, что все внимание зрителя обращено к личности и сосредоточено на выражении лица, глазах и цвете композиции.

Адрес мастерской Рябичевых: Светлый пр., 10а. О своем визите необходимо предварительно сообщить по телефону: 8 (926) 524-12— 47. (жм)