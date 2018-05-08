Выставка к ЧМ-2018 открывается в Третьяковской галерее

МОСКВА, 8 мая. / ТАСС /. Торжественная церемония открытия выставки «Футбол и не только», приуроченной к чемпионату мира по футболу, прошла в Третьяковской галерее на Крымском Валу во вторник.

"Это выставка, которая располагается в нескольких экспозиционных залах Третьяковской галереи и которая потихонечку захватила все большие пространства на третьем и четвертом этажах. Понятно, что идея этой выставки была подсказана чемпионатом мира по футболу, который откроется 14 июня", — сказала на открытии директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова . По ее словам, эта выставка стала не только ответом на спортивные мероприятия, но и возможностью пересмотреть собрание галереи, в первую очередь — скульптурное, но и живописное тоже.

"И подумать о том, чем же тема спорта была так важна для советских художников. Что они вкладывали в эти работы и почему нам это сегодня интересно", — добавила директор галереи.

Восходя к античности

"Проходя по эскпозиции, ты начинаешь понимать, что для многих художников эта тема была возможностью прорабатывать, анализировать и представлять невероятную красоту человеческого тела и продолжать тем самым многотысячелетнюю традицию, восходящую к античному искусству", — рассказала Зельфира Трегулова.

С другой стороны, по ее словам, спорт в 20-30-е годы стал достоянием всех и поддерживался, потому что возникала новая концепция человека, который должен быть прекрасен и внешне, и внутренне. «Движения спортсменов становились какой-то очень важной составляющей, определявшей эстетику отечественного искусства 20-30-х годов, а потом и 60-70-80-х годов», — добавила директор галереи.

Зельфира Трегулова особо отметила работу «Вратарь» Александра Дейнеки , которая, по ее словам, является самой значимой работой, посвященной футболу, — не только в отечественном, но и в мировом искусстве XX века. «По этой работе видно, как футбол и полет вратаря смогли стать для Дейнеки невероятным источником вдохновения и позволили ему создать одно из самых знаковых произведений в своей карьере и в истории отечественного искусства XX века», — подчеркнула Трегулова.

Организаторы ожидают, что выставку посетит большое количество людей. Кроме того, в период проведения ЧМ-2018 для тех, у кого есть паспорт болельщика, вход на выставку будет бесплатным.

"Мы развернем в пространстве Крымского Вала два павильона, в которых впервые для себя будем представлять VR-проекты, связанные с искусством XX века. Каждый из них длиться около 5 минут. Одна программа будет связана с искусством Натальи Гончаровой , вторая — Казимира Малевича ", — поделилась директор галереи. Эти программы дадут возможность не только понять особенности творчества того или иного художника, но и создать свое собственное художественное произведение, сохранить его и выложить в «Инстаграм» или отправить кому-то по электронной почте.

Зельфира Трегулова поблагодарила коллег, которые помогли осуществиться этому проекту. Куратором выставки выступила Лариса Бедретдинова. «В фокусе этого проекта оказалась скульптура о спорте и спортсменах. Живописные полотна дополняют эти экспонаты», — сказала она на церемонии открытия. По ее словам, в начале XX века был настоящий культ спорта, и для художников той эпохи было сверхзадачей уловить этот дух современности.

Футбол и не только

В экспозиции представлены скульптурные и живописные работы 1920-х — 1990-х годов из собрания Третьяковской галереи. Произведения, включенные в состав выставки, располагаются в залах постоянной экспозиции, часть работ также представлена в холлах музея. Гости выставки смогут увидеть редко экспонирующиеся предметы искусства.

Выставка позволяет проследить, как менялись тенденции в советском и российском спорте, какой вид физической активности был популярен в то или иное десятилетие. Посетителям покажут работы «Прыжок с шестом» И. М. Чайкова, «Пловчиха» А. Г. Пологовой, «Гонка по песчаной дорожке» Я. Соанса, «Футбол» О. Б. Косткевича. В экспозицию также включены произведения, которые давно считаются скульптурной и живописной классикой: «Девушка с веслом» И. Д. Шадра, «Физкультурница» М. Г. Манизера, «Хоккеисты» И. М. Чайкова, «Вратарь» А. А. Дейнеки, «Пушбол» П. В. Кузнецова, «Девушка с ядром» А. Н. Самохвалова. Тема спорта продолжается на выставке «Искусство 2000-х»: в работах «Теннисистка. Из проекта „Музей природы“ Олега Кулика и Urangst Ирины Кориной можно увидеть ставшие популярными в этот период сноуборд и теннис.