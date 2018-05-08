Евгений Куйвашев и Андрей Козицын открыли уникальную экспозицию ретроавтомобилей, пополнившую собрание известного далеко за пределами региона музея «Боевая Слава Урала»…

Губернатор Евгений Куйвашев 8 мая принял участие в открытии второй очереди музея автомобильной техники УГМК в Верхней Пышме. Новая экспозиционная площадка стала одним из самых масштабных и уникальных собраний ретроавтомобилей в России, а вместе с музеем военной техники она составляет единый ансамбль, который является крупнейшим музейным комплексом технического профиля в мире.

«Музей «Боевая Слава Урала» — это визитная карточка уже не только Свердловской области, но и всей страны. Это огромное историческое наследие, и оно выполняет самую главную миссию — воспитание патриотизма, особенно в молодежной среде. На примере этого музея можно увидеть, как развивалась наша страна, какими усилиями и какой ценой была добыта победа 9 мая 1945 года», — заявил Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что открытие музея — это отличный подарок всем жителям и гостям региона накануне великого праздника — Дня Победы.

Евгений Куйвашев поблагодарил за создание музея генерального директора УГМК Андрея Козицына и всех причастных к оборудованию и наполнению музея.

Музей автомобильной техники УГМК насчитывает более 300 экспонатов, размещенных на четырех этажах общей площадью около 10 тысяч квадратных метров. В музее представлена вся история советского автопрома, начиная с 1930-х годов и вплоть до рубежа 1980 — 1990 годов. Кроме того, в экспозиции представлены автомобили начала XX века производства Германии, Франции, США, Великобритании — зона размещения этих автомобилей оформляется в духе автосалонов начала XX века.

Одной из изюминок музея стала линейка отечественных правительственных кортежей различных эпох — автомобилей высшего класса, их модификаций и мотоциклов почетного эскорта. Это крупнейшая в мире коллекция машин, на которых ездили руководители нашей страны.

Приветствуя первых гостей, Андрей Козицын напомнил, что история музейного комплекса начиналась с небольшой площадки под открытым небом. «Но мы решили, что нам недостаточно изучать историю нашей страны через историю военной техники и вооружений и дополнили собрание уникальной коллекцией ретроавтомобилей. Настоящий музей — это живой музей. И мы открываем площадку, которая будет постоянно развиваться и предлагать своим гостям все новые страницы из истории отечественного и зарубежного автопрома», — сказал Андрей Козицын.

Примечательно, что сотрудники музея не только работают экскурсоводами, но и занимаются научными изысканиями военно-исторической направленности. Тем самым, они вносят важный вклад в изучение нашего прошлого, укрепление связи времен, популяризацию культурного наследия.

Евгений Куйвашев отметил, что музей в Верхней Пышме пользуется неизменной популярностью у жителей Свердловской области и гостей региона, входит в число наиболее посещаемых культурных объектов Среднего Урала. Губернатор выразил уверенность, что он будет интересен и многочисленным болельщикам, которые приедут на Урал во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу.