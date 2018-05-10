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Москвичей приглашают посмотреть на кабинеты российских писателей в районе
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Москвичей приглашают посмотреть на кабинеты российских писателей в районе 

Управа района Арбат города Москвы 55 минут назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В Государственном музее Льва Толстого пройдет экскурсионно-лекционная программа «Кабинет писателя». Гостей ждут 17 мая.
Фотографии рабочих мест писателей Антона Чехова, Федора Достоевского, Александра Пушкина и Анны Ахматовой покажут в рамках передвижного выставочного проекта «Кабинет и мир писателя», сообщили на официальном сайте культурного учреждения.
Сотрудник Музея Серебряного века Михаил Шапошников расскажет лекцию о Валерии Брюсове. Посетители узнают о том, как творил поэт, о его рабочем месте, друзьях и членах семьи.
Автор фотографий, которые представят на выставке — заслуженный работник культуры Российской Федерации Карп Пашиньян.
Посмотреть на кабинеты великих классиков русской литературы можно в 15:00 по адресу: улица Пятницкая, дом 12.
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