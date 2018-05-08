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В Питере покажут картины Цоя
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В Питере покажут картины Цоя 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Сразу два арт-пространства в Санкт-Петербурге — Arts Square Gallery и «Порт Севкабель» — проведут в мае выставку "Новые Романтики", на которой будут представлены работы неоромантического актуального искусства, а особенно интересным станет присутствие на выставке рисунков и картин Виктора Цоя.
Помимо работ солиста, некоторые из которых выставляются впервые, так же есть те, что созданы руками других участников популярной группы "Кино".
В Arts Square Gallery выставка будет работать с 12 по 22 мая, а "Порт" откроет 24 мая расширенную версию выставки, дополнив ее новыми работами. Там выставка будет принимать посетителей до 27 мая.
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