В Питере покажут картины Цоя

Сразу два арт-пространства в Санкт-Петербурге — Arts Square Gallery и «Порт Севкабель» — проведут в мае выставку "Новые Романтики", на которой будут представлены работы неоромантического актуального искусства, а особенно интересным станет присутствие на выставке рисунков и картин Виктора Цоя

Помимо работ солиста, некоторые из которых выставляются впервые, так же есть те, что созданы руками других участников популярной группы "Кино".

В Arts Square Gallery выставка будет работать с 12 по 22 мая, а "Порт" откроет 24 мая расширенную версию выставки, дополнив ее новыми работами. Там выставка будет принимать посетителей до 27 мая.