Фотографии победителей конкурса «Москва. Твоя» попадут на выставку в «Зарядье» 

Фестиваль Moscow Urban Forum объявил о начале приема работ на конкурс фотографии «Москва. Твоя». Призом для победителей станет выставка работ в QR-куполе на территории парка «Зарядье» с 17-го по 22 июля.

Цель конкурса — обратить внимание горожан на происходящие в столице изменения через фотографию, отразить прошлое, настоящее и будущее активно развивающегося мегаполиса, где главным героем является человек.

Москва за последние годы показала беспрецедентную скорость и масштаб урбанистических трансформаций, главная цель которых — создание комфортной среды для человека. Город стал более дружелюбным — активно озеленяется, расширяет пешеходные границы, создает общественные пространства для организации досуга.

В то же время эпоха стремительных изменений затрагивает не только облик города, но и его взаимоотношения с человеком. Привычный темп жителя мегаполиса не позволяет лишний раз остановиться и полюбоваться городскими метаморфозами, а активный рост технологий все больше притягивает внимание к себе — горожане предпочитают смотреть в экран телефона, нежели по сторонам.

Организаторы предлагают участникам конкурса запечатлеть эти трансформации в художественной форме, показать место современного человека в дружелюбном мегаполисе. Остановиться на минуту и насладиться моментом гармонии одного из крупнейших в мире мегагородов и живущего в нем человека.

Как будет проходить конкурс Конкурс пройдет в два этапа. На первом, с 1 мая по 15 июня состоится предварительный отбор. Выбирать будут из лучших, по мнению организаторов, фотографий на еженедельной основе с последующей публикацией в соцсетях. Количество работ — от 5 до 10 штук в неделю.

На втором этапе, который пройдет с 15-го по 30 июня, организаторы передадут жюри отобранные фотографии для определения финалистов. Соответственно, итоговый список участников, прошедших в финал, огласят 30 июня.

Работы финалистов попадут на выставку в QR-куполе на территории парка «Зарядье», которая будет длиться с 17-го по 22 июля.

Правила Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо будет соблюсти несколько несложных правил:

— конкурс проводится в Instagram: пользователи публикуют фотографии с хэштегом #moscow_yours — к участию допускаются граждане РФ, достигшие 18 лет — принимаются работы, сделанные в любой период времени при условии, что они были сделаны самим участником — фотографии принимаются вне зависимости от того, публиковались ли они где-то ранее и участвовали ли в конкурсах и мероприятиях — принимаются только отдельные художественные произведения, серийные съемки не рассматриваются — отобранные жюри фотографии передаются участниками по электронной почте

Технические требования

— формат файла:.JPG,.JPEG — разрешение изображения: 200-300 dpi — рассматриваются исключительно фотографии без дополнительных надписей, рамок, подписей и прочих элементов, добавленных поверх фото, полученного с камеры или после базовой постобработки

Жюри Петр Антонов, фотограф и художник

В своих работах с фотограф из Москвы Петр Антонов исследует видимые проявления истории и культуры, а также возможности самой фотографии как художественного метода. Работы Антонова выставлялись в России и за рубежом и были номинированы на премии Prix Pictet (2010), Paul Huf (2012), PDN30 (2012). В 2016 году работы из цикла «Руины» вошли в короткий список номинантов премии Sony World Photography Awards.

Александр Егоров родился в Москве. Выпускник и преподаватель Британской высшей школы дизайна. В 2012-м он стал лауреатом премии The Best of Russia (ЦСИ Винзавод, Москва. Проект «Песочный человек»). Экспериментируя с разными техниками и подходами в своих работах, Александр исследует принципы эстетического формализма. Участник персональных и групповых выставок, в частности Young portfolio acquisitions 2017 (KmoPA, Япония, 2018), Stickers (Галерея Ruarts, Москва, 2017), «Наш дом» (Центр фотографии им. Братьев Люмьер, Москва, 2017). Сотрудничает с такими изданиями, как Port Russia, Numero Russia, vogue.ru, colta.ru , theblueprint.ru, total football.

Икуру Куваджима, фотограф

Икуру Куваджима родился и вырос в Японии. Учился в Миссурийском Университете — Колумбия, затем жил в Румынии, Украине, Киргизии, Казахстане и России. В последние годы работает над документальными фотопроектами, в основном в странах СНГ. Участвовал в различных групповых выставках: Boutographies (Франция, 2017), Fotografia Europea (Италия, 2016), between the lines (Лондон, 2016), Venice Biennale’s Central Asian Pavilion (Италия, 2013), Reflexions Masterclass Group Exhibition (Арлес, Франция, 2012), Noorderlicht (Metropolis — City Life in the Urban Age, Голандия, 2011). Публиковался в журналах и газетах: Le Monde Newsweek Japan, Japanese and Romanian National Geographic, Русский Репортер, Forbes . Книга «Tundra Kids» была издана в Вене в 2015 году, а новая, «Я, Обломов», была издана в Москве в 2017-м.