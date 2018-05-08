Архитектор Рем Колхас выступит на Московском урбанистическом форуме

В этом году в Московском урбанистическом форуме примет участие выдающийся голландский архитектор, известный теоретик архитектуры Рем Колхас

По проекту Колхаса построены Катарская национальная библиотека и штаб-квартира Катарского фонда, корпоративный Фонд галереи Лафайет в Париже, выставочный центр Фонда Прада в Милане, штаб-квартира Центрального телевидения Китая в Пекине, Центральная библиотека в Сиэтле.

Рем Колхас активно работает и в России. Например, он участвовал в создании института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в Москве и руководил его образовательной программой в 2010–2012 годах. Он также автор здания музея современного искусства «Гараж» в Парке Горького. В феврале 2018-го архитектор представил концепцию реконструкции Новой Третьяковской галереи на Крымском Валу.

«Когда мне было 25, я впервые увидел работы конструктивистов — капсулы. Я начал фантазировать и понял: если мы посмотрим очень внимательно на Нью-Йорк, то увидим — русские смогли предсказать, каким будет мир. В России был написан манифест, но Америка — дело совершенно противоположное. Это место для реализации чего угодно, но без манифеста», — сказал Колхас о российском конструктивизме.

Параллельно с проектированием Колхас пишет теоретические статьи и книги, в первую очередь посвященные роли архитектуры в современном мире, преподает в Гарвардском университете . В 2014 году он курировал 14-ю архитектурную биеннале в Венеции. Сейчас архитектор готовит крупную выставку для Музея Гуггенхайма, которая откроется в 2019 году под названием «Сельская местность: будущее мира».

Рем Колхас получил несколько международных премий и наград, включая Притцкеровскую премию (2000) и «Золотого льва» Венецианской биеннале за вклад в архитектуру (2010). В 2008 году он вошел в список «100 самых влиятельных людей планеты» журнала Time

В этом году Московский урбанистический форум проведут в восьмой раз. Он состоится в концертном зале парка «Зарядье». Деловая программа пройдет 17–18 июля, ее темой станет «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». Фестивальная программа «Связывая поколения» откроется 17 июля и завершится 22 числа. В мероприятиях форума примут участие более 400 спикеров, в том числе более 120 иностранных экспертов.