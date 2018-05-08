В парижском концепт-сторе Montaigne Market открылась выставка футбольной формы

Зинедина Зидана и В парижском концепт-сторе Montaigne Market регулярно проходят временные выставки. В понедельник там открылась новая экспозиция, посвященная спортивной марке Kappa и футбольной форме. До 26 мая можно посмотреть на настоящую форму футболистов Мишеля Платини Алессандро Дель Пьеро . Также Kappa и Montaigne Market выпустили капсульную коллекцию спортивной одежды.

Концепт-стор Montaigne Market, ранее расположенный на улице Монтень, в марте открылся по новому адресу — на авеню Матиньон. О других парижских магазинах, в которые стоит сходить, читайте в нашем материале.