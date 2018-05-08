Ещё
Берлинские музейщики опубликовали Google Maps XIX века
Далее:
Читайте также:
Ещё

Берлинские музейщики опубликовали Google Maps XIX века 

Вести.Ru 14 минут назад
Сотрудники сайта объединения музейных фондов Берлина продемонстрировали, как могли бы выглядеть Google Maps в XIX веке. Они создали интерактивные панорамы Рима 1850-х годов, по которым можно совершить виртуальную прогулку.
Интерактивные карты вечного города созданы на основе работ жившего в Риме с 1846-го по 1852-й годы австрийского художника Фридриха Лооса. Он стал свидетелем исторических восстаний и других важных событий в жизни итальянской столицы.
Примерно в 1850 году Лоос создал две акварельные панорамы Рима, на которых изображены вид с холма Целий, где находится парк Вилла Челимонтана.
В рамках интерактивного проекта немецких музейщиков можно посмотреть на Собор Святого Петра в Ватикане, увидеть Колизей, Латеранскую базилику, а также термы императора Каракаллы.
Передвигаться по Риму XIX века можно с помощью мыши или клавиатуры.
Вести.Ru: последние новости
В Москве пройдет "Международная выставка архитектуры и дизайна" Столичный регион подмочит: в Москве продлили желтый уровень опасности Искусство: 10 самых ценных потерь Второй мировой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение34
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали16
Худшие эротические сцены в кино
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу40
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение