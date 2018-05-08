Экскурсии в очках дополненной реальности появятся в музее парка Горького

В музее парка Горького 9 мая в тестовом режиме запустят виртуальные туры — зрители смогут увидеть, каким был парк в советское время, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Особенность проекта «Голографические экскурсии в формате смешанной реальности» в том, что настоящая экспозиция дополняется виртуальными объектами. Надев очки, посетители смогут увидеть объемную скульптуру девушки с веслом, колесо обозрения, парашютную вышку и главный вход — символы Парка Горького советского времени. Рядом будут всплывать текстовые справки, рассказывающие об этих знаковых объектах», — говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексея Фурсина , после тестирования технологии дополненной реальности в музее парка Горького подобные проекты могут появиться и в других городских музеях.

«В последние годы музеи активно экспериментируют с новейшими технологиями, помогающими привлечь большее количество посетителей. Особенность проекта, который проходит пилотное тестирование в музее парка Горького, заключается в том, что это технология дополненной реальности, позволяющая посетителям испытать новые ощущения, получить знания в развлекательном формате», — сказал он.

Фурсин добавил, что сейчас разработка делает первые шаги в музейно-выставочной деятельности. Важно понять ее перспективы как в отношении музея парка Горького, так и столичной музейной сферы в целом.

Пилотный запуск проекта пройдет 9 мая с 17:00 до 19:00 в галерее музея Парка Горького, с 19:45 до 21:00 — на площадке, специально оборудованной на крыше. Также стать участником виртуальной экскурсии можно будет 19 мая, 1, 10 и 12 июня.