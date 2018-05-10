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Благоустройство и озеленение территорий пройдет в районе
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Благоустройство и озеленение территорий пройдет в районе 

Управа Таганского района города Москвы 25 минут назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
При участии Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» в районе проведут работы по благоустройству и озеленению территорий. Об этом 8 мая проинформировал ведущий инженер организации Игорь Дашковецкий.
Все плановые работы пройдут на близлежащих к следующим адресам территориях: улица Николоямская, дома 19, 34/26, 39/43, 45; улица Библиотечная, дома 13, 15 и улица Рабочая, дом 6, корпус 1.
— Мы организуем ремонт асфальта и замену полиуретановых покрытий на детских площадках, — поделился подробностями Игорь Дашковецкий.
Он добавил, что на адресах пройдет выборочная посадка кустов и благоустройство газонов.
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