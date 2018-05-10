Благоустройство и озеленение территорий пройдет в районе

При участии Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» в районе проведут работы по благоустройству и озеленению территорий. Об этом 8 мая проинформировал ведущий инженер организации Игорь Дашковецкий.

Все плановые работы пройдут на близлежащих к следующим адресам территориях: улица Николоямская, дома 19, 34/26, 39/43, 45; улица Библиотечная, дома 13, 15 и улица Рабочая, дом 6, корпус 1.

— Мы организуем ремонт асфальта и замену полиуретановых покрытий на детских площадках, — поделился подробностями Игорь Дашковецкий.

Он добавил, что на адресах пройдет выборочная посадка кустов и благоустройство газонов.