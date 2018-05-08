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В Военно-морском музее Северного флота открыта новая экспозиция «Мурманск военный»
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В Военно-морском музее Северного флота открыта новая экспозиция «Мурманск военный» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Первыми посетителями выставки стали военнослужащие по призыву и по контракту из экипажа тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
Сегодня в Мурманске в честь 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в главном здании Военно-морского музея Северного флота прошло открытие новой экспозиции «Мурманск военный», посвящённой обороне Кольского Заполярья.
Первыми посетителями выставки стали военнослужащие по призыву и по контракту из экипажа тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Для них провели экскурсию не только сотрудники музея, но и участники клуба военно-исторической реконструкции «Заполярный рубеж», которые внесли большой вклад в создание открывшейся экспозиции, поделившись раритетными экспонатами, времён войны из личных коллекций.
На церемонии открытия выставки перед военными моряками выступил ветеран Великой Отечественной войны полковник инженерных войск в отставке Павел Николаевич Лоснов. Он рассказал о работе сапёров во время и после войны, подчеркнув, что лично для него война ещё продолжалась добрых два десятиления после Победы до последнего разминирования в местах былых боёв. Ветеран пожелал нынешнему поколению крепкого здоровья и успехов в боевой подготовке, чтобы никому не повадно было начинать войну с нашей страной.
Выставка занимает несколько больших залов второго этажа музея. В них воспроизведена атмосфера прифронтового Мурманска, который пострадал от фашистских бомбёжек в масштабе, сопоставимом с легендарным Сталинградом. Оборудовано бомбоубежище с кинозалом, в котором кинопроектор показывает военную хронику. На стенах и стеллажах размещены документы и фотографии периода обороны города, созданы два макета: прифронтового города Мурманска периода Великой Отечественной войны и одного из союзных лендлизовских конвоев, идущих в море В качестве экспонатов представлено оружие военной эпохи: охолощенные винтовки, пулёмёты, миномёты и даже зенитное орудие.
Подготовка новой экспозиции заняла у сотрудников музея Северного флота больше полугода. Выставка будет работать на постоянной основе, а также пополняться новыми экспонатами.
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