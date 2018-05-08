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Трансформаторную подстанцию украсили граффити в честь Дня Победы в Балашихе
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Трансформаторную подстанцию украсили граффити в честь Дня Победы в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Источник фото: телеканал «360»
За сутки уличные художники из организации «Свои цвета» превратили серую трансформаторную подстанцию в поздравительную открытку, посвятив ее всем ветеранам
Евгений Бессарабов
Об этом сообщил руководитель организации «Свои цвета» Евгений Бессарабов. Он добавил, что ранее организация «Свои цвета» на техническом здании в микрорайоне Железнодорожный нарисовала портрет Героя Советского Союза Ильи Поликахина, в честь которого названа улица.
Напомним, что организация «Свои цвета» была образована в 2016 году, объединение уже создало около 20 граффити на зданиях в Балашихе.
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