Трансформаторную подстанцию украсили граффити в честь Дня Победы в Балашихе

Источник фото: телеканал «360»

За сутки уличные художники из организации «Свои цвета» превратили серую трансформаторную подстанцию в поздравительную открытку, посвятив ее всем ветеранам

Евгений Бессарабов

Об этом сообщил руководитель организации «Свои цвета» Евгений Бессарабов. Он добавил, что ранее организация «Свои цвета» на техническом здании в микрорайоне Железнодорожный нарисовала портрет Героя Советского Союза Ильи Поликахина, в честь которого названа улица.

Напомним, что организация «Свои цвета» была образована в 2016 году, объединение уже создало около 20 граффити на зданиях в Балашихе.