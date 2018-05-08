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Супруги-москвичи передали Музею Победы реликвии военных лет
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Супруги-москвичи передали Музею Победы реликвии военных лет 

Москва меняется 50 минут назад
Фото: Москва меняется
Михаил Михайлович Сухачев и его супруга Ирина Игоревна Сухачева передали Музею Победы около 100 раритетных предметов, принадлежавших их отцам — участникам войны генерал-майору авиации Михаилу Николаевичу Сухачеву и полковнику медицинской службы Игорю Иосифовичу Красовскому. Более 70 лет эти бесценные реликвии бережно хранились в семье москвичей. И накануне 9 мая Михаил Михайлович и Ирина Игоревна решили увековечить память о своих близких.
«В своей семье мы бережно храним память о своих родителях — фотографии, ордена и медали, личные вещи. Рассказываем о подвигах прадедов нашим внукам. Но хотелось, чтобы память о героях была жива не только в нашей семье», — рассказал Михаил Михайлович.
В Музей Победы супруги передали материалы Михаила Михайловича (фотографии, документы, дневники и записные книжки, а также кортик, портсигар и зажигалку, сделанные во время войны бойцами-умельцами) и Игоря Иосифовича (фотографии, медицинские инструменты, которыми он пользовался во время войны, благодарственную грамоту от Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И. В. Сталина).
Эти подлинные реликвии займут достойное место в экспозициях и выставках Музея Победы.
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