В белорусском музее истории Великой Отечественной открыли новые экспозиции

Редкие экспонаты — в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Накануне праздника здесь открыли несколько новых экспозиций — оружие, документы, личные вещи. Что и как попадает в коллекцию музея, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк.

В этой экспозиции — предметы обихода, одежда и обувь, которую носили узники лагеря для советских военнопленных в Беларуси. Его название Шталаг-352. В лагерях для военнопленных создавали невыносимые условия. Многие понимали: в живых не останутся. Эту картину сотрудникам музея принесли недавно. Узник шталага передал ее незнакомому ребенку.

«Взрослым было запрещено близко подходить к узникам, а на детей никто не обращал внимания, они могли спокойно бегать, охрана разрешала», — рассказала научный сотрудник музея Римма Рум.

В Белорусском музее более ста десяти тысяч аутентичных предметов. За каждым — личная и часто трагическая история. В 44-м создавать экспозицию помогали фронтовики и партизаны. «Когда предметы приходят в музей, это не значит, что мы их приняли, записали и забыли, они проходят достаточно долговременную научную атрибуцию, как у нас говорят. Начиная от самого предметного имени, что это за предмет, кому он принадлежал, историю не только человека, связанного с ним, но и историю самого предмета», — поделилась главный хранитель фондов Светалана Потупчик.

Недавно в руки научного сотрудника попал билет на представление. В оккупированном Минске гитлеровцы любили развлекаться.

«Обратите внимание на дату, которая стоит на этом билете — 30 июня 1944 года. Как мы знаем, уже с 23 июня началась освободительная операция «Багратион», 29 июня — минская наступательная операция, то есть мы можем понять, что скорее всего, это представление даже не состоялось. Я думаю, 30 июня войскам Вермахта было не до спектаклей», — рассказала старший научный сотрудник музея Анастасия Стаховская.

В музее — почти 150 тысяч экспонатов. Сотрудники называют их красноречивыми предметами. В залах музея можно увидеть уникальные фотографии, документы и вещи.

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