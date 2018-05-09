В России впервые покажут выставку фотоагентства Noor

МОСКВА, 9 мая. / ТАСС /. Выставка международного фотоагентства Noor, основное направление работы которого — проекты о социальных и политических потрясениях, впервые пройдет в России. Экспозиция откроется 17 мая в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер, сообщает в среду пресс-служба Минкультуры РФ

"В Центре фотографии имени братьев Люмьер с 17 мая по 2 сентября будут впервые показаны работы фотографов известного агентства Noor. Наряду с индивидуальными проектами, отмеченными престижными наградами, в том числе World Press Photo, на экспозиции представят масштабные групповые проекты", — говорится в сообщении. В рамках выставки запланирована образовательная программа, в которой примут участие представители агентства и специалисты по фотографии из Нидерландов.

Управляющий директор фотоагентства Клеман Саккомани отметил, что представленные Noor работы — своего рода форма сопротивления. «Мы создаем их из объединяющего нас чувства уважения к смелости и человеколюбия к тем, кто отстаивает свое право на свободную и справедливую жизнь где бы то ни было», — приводятся в сообщении его слова.