В России впервые покажут выставку фотоагентства Noor 

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Выставка международного фотоагентства Noor, основное направление работы которого — проекты о социальных и политических потрясениях, впервые пройдет в России. Экспозиция откроется 17 мая в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер, сообщает в среду пресс-служба Минкультуры РФ.
"В Центре фотографии имени братьев Люмьер с 17 мая по 2 сентября будут впервые показаны работы фотографов известного агентства Noor. Наряду с индивидуальными проектами, отмеченными престижными наградами, в том числе World Press Photo, на экспозиции представят масштабные групповые проекты", — говорится в сообщении. В рамках выставки запланирована образовательная программа, в которой примут участие представители агентства и специалисты по фотографии из Нидерландов.
Управляющий директор фотоагентства Клеман Саккомани отметил, что представленные Noor работы — своего рода форма сопротивления. «Мы создаем их из объединяющего нас чувства уважения к смелости и человеколюбия к тем, кто отстаивает свое право на свободную и справедливую жизнь где бы то ни было», — приводятся в сообщении его слова.
Название агентства Noor, основанного в 2007 году, переводится как свет. Работы фотохудожников затрагивают вопросы социальной несправедливости и нарушения прав человека. В настоящее время Noor объединяет 16 фотографов из 13 стран мира, среди них — Нина Берман, Андреа Брюс, Стэнли Грин и Джон Ловештейн (США), Пеп Бонет и Себастьян Листе (Испания), Бенедикт Кюрзен (Франция), Юрий Козырев (Россия).