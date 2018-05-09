В мобильном приложении «Мосгорпасс» появились музейные мероприятия Департамента культуры города Москвы к 9 Мая

Более 40 концертов, лекций, мастер-классов, кинопоказов, выставок и других праздничных мероприятий, которые пройдут в московских музеях, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, появились на карте приложения «Мосгорпасс». Среди них —«День военного кино» в Музее космонавтики, экскурсия «Защитники земли русской» в Галерее Ильи Глазунова и праздничный концерт в музее-заповеднике «Коломенское». Информационным партнером проекта выступил МОСГОРТУР.

«Вместе с коллегами из «Мосгорпасса» нам удалось создать удобную и практичную афишу. Пользователю достаточно открыть карту, найти музеи, помеченные специальным значком, прочитать описание мероприятия и спланировать визит. Кстати, приложение поможет составить маршрут до музея на общественном транспорте», — рассказал генеральный директор МОСГОРТУРа Василий Овчинников

МОСГОРТУР и «Мосгорпасс» будут сотрудничать и в других межмузейных проектах. Планируется, что в приложении появятся маршруты к акции «Ночь музеев» и Чемпионату мира по футболу.

Мобильное приложение «Мосгорпасс» — городской пассажирский навигатор, с помощью которого можно проложить маршрут на общественном транспорте. Автобусы и другой наземный транспорт отображаются в реальном времени. Сервис позволяет пообщаться с попутчиками, узнать об экскурсиях и достопримечательностях, а также пополнить баланс карты «Тройка». Скачать приложение можно по ссылке.

Для справки:

В августе 2017 года МОСГОРТУР был объединен с Московским центром музейного развития.

С 1 сентября стартовал проект Мэра Москвы «МУЗЕИ — ДЕТЯМ», запущена серия инклюзивных экскурсий для взрослых и детей, проводятся музейные квест-экскурсии для школьников, с успехом проходят квест-туры для всей семьи в Коломне и Сергиевом Посаде.

Также МОСГОРТУР организовал такие межмузейные проекты как «Москва экскурсионная», «Добрый автобус», «Урок в музее». Разработаны туристические маршруты по столичным площадкам во время проведения Кубка конфедераций и акции «Ночи искусств». Идет работа над маршрутами к Чемпионату мира по футболу в Москве.