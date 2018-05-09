Ещё
В Красноярском крае подвели итоги конкурса детских рисунков «Мой герой войны»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Красноярском крае подвели итоги конкурса детских рисунков «Мой герой войны» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 42 минуты назад
В красноярской полиции состоялось торжественное награждение участников конкурса детских рисунков на тему «Мой герой войны».
В мероприятии приняли участие дети в возрасте от 5 до 14 лет. На конкурс, приуроченный ко Дню Победы, было предоставлено несколько десятков творческих работ. В своих рисунках, выполненных карандашами, красками и мелками, ребята изобразили весну 1945 года, возвращение солдат домой с фронта, праздничный салют и военную технику. Все детские работы, поступившие на конкурс, были оформлены в выставку, которую разместили в здании МУ МВД России «Красноярское».
Работы оценивала конкурсная комиссия в составе полицейских и общественников. В ходе обсуждения были подведены итоги и определены лучшие работы. Авторы рисунков получили благодарственные письма и памятные сувениры. После награждения ребятам провели экскурсию по зданию управления, показали экспозицию будущего музея городской полиции и рассказали о работе милиции в годы войны.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Сотрудница УМВД России по Хабаровскому краю стала дипломантом международной художественной выставки В Архангельской областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова прошел тематический вечер «Чтобы знали и помнили…» В Сергиевом Посаде сотрудники полиции организовали выставку «Я помню, я горжусь!», посвященную Дню Победы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как снимался фильм «В бой идут одни „старики“»6
Американские фильмы запретили к показу 9 мая77
Худшие эротические сцены в кино
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение47
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу42
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение