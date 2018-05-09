В Красноярском крае подвели итоги конкурса детских рисунков «Мой герой войны»

В красноярской полиции состоялось торжественное награждение участников конкурса детских рисунков на тему «Мой герой войны».

В мероприятии приняли участие дети в возрасте от 5 до 14 лет. На конкурс, приуроченный ко Дню Победы, было предоставлено несколько десятков творческих работ. В своих рисунках, выполненных карандашами, красками и мелками, ребята изобразили весну 1945 года, возвращение солдат домой с фронта, праздничный салют и военную технику. Все детские работы, поступившие на конкурс, были оформлены в выставку, которую разместили в здании МУ МВД России «Красноярское».

Работы оценивала конкурсная комиссия в составе полицейских и общественников. В ходе обсуждения были подведены итоги и определены лучшие работы. Авторы рисунков получили благодарственные письма и памятные сувениры. После награждения ребятам провели экскурсию по зданию управления, показали экспозицию будущего музея городской полиции и рассказали о работе милиции в годы войны.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю