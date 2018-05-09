В постпредстве РФ при ЕС ко Дню Победы открылась выставка знаков различий Красной Армии

БРЮССЕЛЬ, 9 мая. / ТАСС /. Выставка подлинных образцов формы, шевронов, петлиц и погон Красной Армии времен Великой Отечественной войны открылась во вторник вечером в постпредстве РФ при ЕС ко Дню Победы.

Как рассказал, открывая уникальную экспозицию, постпред РФ при ЕС Владимир Чижов , выставка приурочена к 75-летию введения в Красной Армии в январе 1943 года погон, которые до этого использовались только в царской армии Российской империи и были упразднены после революции.

"В этом году исполняется 75 лет с момента введения в Советском Союзе новых знаков различия военных и государственных служащих. В январе 1943 года они были установлены для личного состава Красной Армии, затем — для Военно-морского флота, а в мае того же года — для сотрудников Народного комиссариата иностранных дел. Таким образом был отмечен и вклад дипломатов в дело Победы", — сказал Чижов.

В организации выставки приняли участие Российская государственная библиотека искусств, Фонд содействия авиации «Русские Витязи» и Королевский музей армии и военной истории Бельгии.

Здесь также представлены три различных экземпляра прототипов погон с гербом Советского союза для формы генералиссимуса СССР, которые были подготовлены в 1945 году после присвоения этого звания И. В. Сталину. Впрочем, ни один из предложенных вариантов так и не был одобрен, так же как и проект парадной формы генералиссимуса, а сам Иосиф Сталин продолжил носить маршальский китель.