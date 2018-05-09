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34-метровую панораму о Сталинградской битве выставили в Челябинске
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34-метровую панораму о Сталинградской битве выставили в Челябинске 

АиФ 10 минут назад
Фото: АиФ
Живописную панораму «Героическая оборона Сталинграда» шириной в 34 метра впервые с 1951 года извлекли из музейного хранилища и продемонстрировали в Челябинске, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Полотно, работу над которым в 1948–1949 годы вели первоклассные художники страны под руководством Николая Котова, во времена СССР выставляли всего четыре раза: дважды в Москве, в Риге и Челябинске. Для постоянного показа произведения в столице Южного Урала, где проживало много эвакуированных жителей Сталинграда, планировали построить специальную ротонду. Однако проект так не реализовали. В 1951 году полотно установили в фойе Дома культуры ЧТЗ, но вскоре свернули и убрали в хранилище.
«Панорама «Героическая оборона Сталинграда» является первой в истории, запечатлевшей великую битву. Её сюжетом стали решающие события 15 — 20 сентября 1942 года, когда воины советской 62-й армии штурмом выбили немцев с господствующей высоты — Мамаева кургана, — отмечают в Челябинском государственном музее изобразительных искусств. — Панорама писалась на основе натурных этюдов и консультаций участников изображённых событий».
И вот теперь, в День Победы, специалисты решили открыть полотно и обсудить его дальнейшую судьбу. Произведение оказалось насколько масштабным, что выставлять его пришлось в вестибюле театра оперы и балета. На показ в Челябинск приехал московский искусствовед Алексей Дружинин. Вместе с ним панораму увидел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Вход для других жителей пока решили не открывать.
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