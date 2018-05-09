34-метровую панораму о Сталинградской битве выставили в Челябинске

Живописную панораму «Героическая оборона Сталинграда» шириной в 34 метра впервые с 1951 года извлекли из музейного хранилища и продемонстрировали в Челябинске, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Полотно, работу над которым в 1948–1949 годы вели первоклассные художники страны под руководством Николая Котова , во времена СССР выставляли всего четыре раза: дважды в Москве, в Риге и Челябинске. Для постоянного показа произведения в столице Южного Урала, где проживало много эвакуированных жителей Сталинграда, планировали построить специальную ротонду. Однако проект так не реализовали. В 1951 году полотно установили в фойе Дома культуры ЧТЗ, но вскоре свернули и убрали в хранилище.

«Панорама «Героическая оборона Сталинграда» является первой в истории, запечатлевшей великую битву. Её сюжетом стали решающие события 15 — 20 сентября 1942 года, когда воины советской 62-й армии штурмом выбили немцев с господствующей высоты — Мамаева кургана, — отмечают в Челябинском государственном музее изобразительных искусств. — Панорама писалась на основе натурных этюдов и консультаций участников изображённых событий».