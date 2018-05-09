В надымских подъездах открыли «Галерею памяти»

Изображениями батальных сцен и памятных событий Великой Отечественной войны украсили подъезды нескольких домов Надыма.

Проект «Галерея памяти» инициировали участники поискового отряда «Патриоты Родины», активисты музея Боевой Славы имени Анатолия Зверева, общественная организация «Союз казаков — воинов России и Зарубежья» и управляющая компания «КонсьержЪ».

Началу творческого процесса предшествовала работа с жильцами — активисты заручились их согласием. Над самим оформлением школьники и работники учреждений культуры трудились несколько месяцев. Художники на работу тратили почти всё своё свободное время.

— Я окончила художественную школу и интересуюсь историей нашей страны, поэтому этот проект меня привлёк. К тому же не каждому разрешали рисовать в подъездах легально, — говорит участница проекта Ярослава Ларина. — Прежде чем приступить к работе, мы много читали, изучали различные факты из истории Великой Отечественной войны. Я участвовала в создании репродукции «Родина-мать зовет», старалась сделать её максимально реалистичной, чтобы она вызывала у людей эмоции.

Напомнить о подвигах дедов и отцов и усилить чувство гордости за предков — главная цель проекта, рассчитанного на два года.

— Мы планируем завершить его к семьдесят пятой годовщине Победы, — говорит Светлана Волчкова, заведующий музеем Боевой Славы имени Анатолия Зверева. — Следующий этап в сентябре. Рассчитываем охватить больше территорий и привлечь новых участников.