Ретро‐автомобили выставили ко Дню Победы в Черногорске

Традиционная выставка ретро‐автомобилей в рамках празднования Дня Победы прошла в Черногорске (Хакасия). Примечательно, что все «экспонаты» прибыли на праздник сами: машины на ходу и полностью исправны. Об этом сообщила интернет‐газета «Хакасия».

Все винтажные авто являются собственностью горожан. Их пригнали из своих гаражей местные жители. Некоторые ездят на них и в повседневной жизни.

Источник фото: gazeta19.ru Источник фото: gazeta19.ru Источник фото: gazeta19.ru Всего в этом году в «экспозиции» представлено почти 30 единиц техники. Куратор выставки Виктор Михневич собственноручно представил два ретро-«Москвича» и детский велосипед конца позапрошлого века.

В Красноярске ветераны станцевали вальс на «Танцплощадке 40-х». Одна из танцующих пар попала на видео и вызвала восхищение у пользователей соцсетей.