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Ретро‐автомобили выставили ко Дню Победы в Черногорске
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Ретро‐автомобили выставили ко Дню Победы в Черногорске 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Традиционная выставка ретро‐автомобилей в рамках празднования Дня Победы прошла в Черногорске (Хакасия). Примечательно, что все «экспонаты» прибыли на праздник сами: машины на ходу и полностью исправны. Об этом сообщила интернет‐газета «Хакасия».
Все винтажные авто являются собственностью горожан. Их пригнали из своих гаражей местные жители. Некоторые ездят на них и в повседневной жизни.
Источник фото: gazeta19.ru  Источник фото: gazeta19.ru  Источник фото: gazeta19.ru  Всего в этом году в «экспозиции» представлено почти 30 единиц техники. Куратор выставки Виктор Михневич собственноручно представил два ретро-«Москвича» и детский велосипед конца позапрошлого века.
В Красноярске ветераны станцевали вальс на «Танцплощадке 40-х». Одна из танцующих пар попала на видео и вызвала восхищение у пользователей соцсетей.
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