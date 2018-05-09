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В Волгограде заработала фотозона «Застывшая галерея»
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В Волгограде заработала фотозона «Застывшая галерея» 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Фотозона «Застывшая галерея» заработала на Аллее Героев в центре Волгограда 9 мая.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, посетители экспозиции могут запечатлеть себя и своих близких на фоне фотографий из частной коллекции волгоградца Аркадия Ромадина, много лет собирающего снимки города. «Работы составляют фотолетопись событий из жизни Волгограда», — подчеркнули в мэрии.
Выставку дополняют концертные площадки, где для волгоградцев звучат романсы, стихи, музыкальные произведения царицынских времен и современных молодежных направлений.
Добавим, на Аллее Героев горожане также могут найти еще три творческие площадки — «Царицынский Арбат», «Сталинградский призыв» и «Волгоградский прорыв».
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