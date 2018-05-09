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Сергей Шевченко открыл фотовыставку, посвященную военным медикам
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Сергей Шевченко открыл фотовыставку, посвященную военным медикам 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Сергей Шевченко открыл фотовыставку, посвященную военным медикамИ.о.замгубернатора Нижегородской области Сергей Шевченко открыл фотовыставку «Светя другим — сгораю сам», посвященную военным медикам, 9 мая 2018 года.
— Название выставки «Светя другим — сгораю сам» очень символично. Возвращенных в строй насчитывается более 17 млн человек — они были нужны фронту. Даже великие военачальники отмечали: если бы не военные медики, медсестры, которые вытаскивали раненых с передовой — мы бы этой победы не получили, — подчеркнул Сергей Шевченко.
Фотовыставка состоит из фотографий, небольших исторических данных о нижегородских медиках, спасавших жизни во время ВОВ, а также о современных врачах. — Хочется выразить благодарность всем нижегородцам, которые предоставили фотографии и истории для выставки. Особенностью этого года является то, что на полотнах размещены фотографии и истории, присланные самими нижегородцами, решившими рассказать о своих родных и близких — врачах, медсестрах, санитарах, спасавших людей во время войны на фронте и в госпиталях, — пояснили организаторы проекта.
Сегодня на выставке будет работать интерактивная зона «Полевой госпиталь» — воссоздание военной палатки-операционной времён ВОВ с использованием медицинского реквизита. Сама выставка продлится до 20.00 11 мая 2018 года.
Мероприятие организовано социальным проектом «Первая Народная Медицинская премия» при поддержке министерства здравоохранения по Нижегородской области.
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