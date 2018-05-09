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В «Бессмертном полку» в Москве пройдут представители военно‑исторических музеев 7 стран
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В «Бессмертном полку» в Москве пройдут представители военно‑исторических музеев 7 стран 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Представители военно-исторических музеев из семи стран и Музея Победы пройдут в «Бессмертном полку» в Москве, говорится в сообщении пресс-службы российского музея.
«Члены иностранных делегаций из Бразилии, Венгрии, Канады, Люксембурга, Словакии, Словении и США, прибывших по приглашению Музея Победы в рамках создания Международного комитета истории Второй мировой войны, сегодня примут участие в движении «Бессмертный полк», — отмечается в сообщении.
Вместе с москвичами, представители военно-исторических музеев и мемориальных комплексов семи зарубежных стран пронесут портреты своих родственников, погибших в годы Второй мировой войны в разных странах Европы.
Акция «Бессмертный полк», участники которой выходят на марш с портретами своих родственников-фронтовиков, проходит в Москве в среду. В 2016 году с портретами своих родных в колонне по центру Москвы прошли 700 тысяч москвичей и гостей столицы. В прошлом году — уже 850 тысяч. В этом году в столице в мероприятии принимают участие около миллиона человек.
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